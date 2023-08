Narva Transi karikavõiduni viinud Sergei Terehhov sai kinga

Transi teade oli lakooline: „Leping Sergei Terehhoviga on lõppenud. Uue peatreeneri määramisest teatatakse lähiajal. Täname Sergeit tehtud töö eest, soovime edu edaspidiseks!“

Trans on 22 vooru järel Premium liigas 22 punktiga kaheksandal kohal, ees on kuue punkti kaugusel FC Kuressaare, taga on neljapunktiline puhver Tartu Tammekaga.