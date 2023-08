PÄÄSTAME EESTI JALGPALLI! Ekskoondislaste mõttekoda: leegionärimaks, haridusreform ja tippakadeemia

Kaheksa mängu, seni on saldos seitse kaotust ja üks 0 : 0 viik (väravate vahe 2 : 15) ning õrn lootus, et ehk suudab FC Flora Rumeenia tšempioni vastu imet teha ja hooaja päästa.

Need on tänavuse eurohooaja kiretud arvud, millest meelepäraste järelduste tegemise rõõm (või valu) jäägu igaühele endale.

Aga enne retseptide väljastamist vajame tõhusaks raviks diagnoosi. Selle välja kirjutamise au ja vastutus kuulub Eesti koondises 143 mängu pidanud praegusele JK Tabasalu noortetöö juhile Marko Kristalile.

„Kõige esimene ja tähtsam asi: lõpetame iseendale valetamise!“ alustas doktor Kristal. „Kuni räägime läbi aegade parimast ja tugevaimast liigast ning paljust muust, mis on ilus ja hästi, jäämegi end petma. Targem oleks vaadata reaalsusega tõtt ja valukohad teadvustada. See puudutab nii alaliitu kui klubisid.

Mille või kellega võrreldes on meil põnev liiga? Mis tasemel „põnevust“ me näeme? Kas see päriselt ka rahuldab meid? Miks me räägime kolme liiga professionaalseks muutmisest kui tohutust eduloost, kui tegelikult on meil umbes kolm klubi, mis Euroopa mõistes mingil määral professionaalselt tegutsevad?

Kindlasti ei leidu üht võluvitsa, mis avitaks. Loomulikult ei tasu olukorra paranemist loota ühe ööga. Aga mõtteviisi muutmata jäämegi paigale tammuma – mis tegelikult võrdub taandarenguga, sest teised kasutavad võimalust edasi liikuda.“

Jätame vigade tuvastamise nüüd sinnapaika. Seda on avalikus ruumis juba piisavalt loetud-kuuldud. Ja keskendume tulevikuvaatele.

Ehk siis miljoni dollari küsimus: kuidas edasi?

Õhtuleht andis lahenduste pakkumiseks eetri endistele koondislastele, kellest peaaegu kõik on moel või teisel siiani lemmikalaga seotuks jäänud. Lähteülesanne oli lihtne: oodatud olid kui tahes pöörased ideed ning need võisid puudutada jalgpallikogukonna mis tahes osa.