Eesti korvpallikoondis hakkab EMi pileti nimel võitlema Põhja-Makedooniaga. Reinbok: „Arvan, et nad toovad meie vastu võõrleegionäre.“

Eesti loositi viimasesse ehk H-alagruppi koos Leedu, Poola ja Põhja-Makedooniaga. Kuivõrd Poola on üks EMi korraldajariikidest, siis on vaja grupis edestada Leedut või Põhja-Makedooniat. Just viimase arvelt jõudis Eesti ka 2022. aasta EM-finaalturniirile.