Miks on Eesti tippsõudjad vaid mehed? Tatjana Jaanson: „Keegi ei tegele naistega sihtotstarbeliselt!"

„Naised vajavad toetust,“ ütleb treener Tatjana Jaanson, kelle tütar Greta saavutas möödunud sügisel U23 EMil ühepaadil viienda koha. „Ainult vanemate rahakoti peal ei saa. See tulemus, mis siiamaani tehtud, oli ka nii, et kuidas pered saavad toetada. Räägin oma kogemusest.“

Sõudeliidu olümpiaprojekti juht ehk de facto meeste A-koondise treener Veikko Sinisalo hingab sügavalt sisse ja vastab: „Tundub, et naised lendavad USA ülikoolidesse, kust neile pakutakse väga häid stipendiume ja paljud neist lähevad tee peal kaduma.“

Tatjana Jaanson: „Kuidas võtta? Kui nad sinna ei lähe, siis kaovad veel varem ära. Need naised on minu arvates ripakil. Finantsi ei ole ja keegi ei tegele nendega sihtotstarbeliselt. Kui mult küsitakse mai lõpus või juunis „Tatjana, mis plaanid on? Kuhu lähete?“, siis kuidas ma saan midagi planeerida, kui ma ei tea, mida võin endale lubada. Seda tuleks teha [eelmise aasta] septembris.

Pärast USAd ei võta neid keegi kokku. Treeneriressurss on piiratud, Veikko tegeleb meeste A-koondisega. Kõik ülejäänud treenerid on pearahasüsteemiga klubide all. Välja tulevad ainult need, kes on andekad ühesel, maksimaalselt kahesel. Ei mäletagi, kes meil naistest viimati olümpial käis.“

Enne, kui laseme sõudeliidu peasekretäril Robert Välil tutvustada alaliidu nägemust naiste sõudmise olukorrast, räägime tolle USA-teema selgeks. Miks meie neiud seal siis kaduma lähevad? Selgitab Greta Jaanson, kes alustab sügisel Princetoni ülikoolis viimast õppeaastat.