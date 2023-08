Õlalõikusest kosunud Tuuli Tomingas treenis nii agaralt, et maadleb nüüd uue terviseprobleemiga

Kurjajuur peitub juulikuises Ramsau laagris, kus ta sai esimest korda pärast lõikust teha kaasa kõik harjutused nii, nagu õlg polekski kunagi viga saanud. Tõsi, rahuliku rullsuusatamise asemel käis ta õla säästmiseks jooksmas või ujus basseinis.

„Ramsaus sain lõpuks püssiga normaalselt tööd teha. Ei olnud mul enam takistust relva õlga tõmbamisel või seljast ära võtul. Loomulikult kasutasin seda isukalt. Tegin relvaga kõvasti tööd, et kevadel tegemata jäänud laskmised tasa teha. Palju tegin aja peale asendisse võtte, st ühte lasku. Relv kiirelt seljast, lased ühe paugu ja relv kiirelt selga tagasi. Nii saab treenida laskekiirust väiksemate padrunikuludega. Päevas kippus neid kordusi tulema omajagu, lisaks kuivtreening veel otsa. Laagri lõpuni paistis keha sellele ilusti vastu pidavat, ei teinud häda õlg ega ei õnnestunud mul veriseks hõõruda põlvi-küünarnukke (suvel tavaline),“ kirjutas Tomingas oma blogis.

„Kojusõidu hommikul andis vasak küünarliiges veidralt tunda ja kui hommikune trenn tehtud, buss kokku pakitud sai ning me koduteed alustasime, oli küünarnukk nõnda hell, et isegi istme peale oli seda valus toetada. Arvasin, et ilmselt lihtsalt püssiga töötamisest, küll varsti üle läheb.“

Arsti juures selgus karm tõsiasi: kallale on tulnud bursiit ehk küünarnuki limapauna põletik. Ometi jätkas Tomingas treeninguid tavapärases rütmis ega pööranud ajutisele käe tuimusele suuremat tähelepanu. Obertilliachi laagrisse jõudes oli küünarnukis veel rohkem paistes ja hell.

„Eirasin ja jätkasin läbi valu trenne, kuniks ühel hommikul oli bursiidist tekkinud vedelikukolle nõnda suur, et ulatus poolde käsivarde. Alustasin põletikuvastast ravi ning vähemalt vedelik taandus, aga valu jäi ja nüüdseks on asi nii kaugel, et lamades asendit ma sisse võtta ei suuda,“ ütles Tomingas.

Niisiis saab ta praegu teha vaid püstiasendis lasketrenni. Pikas plaanis peaksid põletik ja valu taanduma, kui küünarnukile rahu anda.