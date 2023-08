Värske Eesti meistri näitel: kuidas ühendada tippsport ja kahe lapse kasvatamine?

Kes on kunagi disc golf'i mänginud, see teab: üks mänguring neelab mitu tundi. Eriti võistlustel, kus enamik keskendub igaks viskeks erilise hoolega, mis tõmbab tempot alla. Pealegi kestavad suured mõõduvõtud kolm-neli päeva. Kui on tarvis rännata välismaale, lisanduvad reisipäevad.

Allsalude peres, kus sirgub kaheksa-aastane tütar ja peagi kolmandat sünnipäeva tähistav poeg, on graafiku koostamine korralik teadus, sest kettaid armastab loopida ka perepea Andres.