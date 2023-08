KOMMENTAAR | Endine Eesti ujumislootus jõudis pornos maailmatasemele! Mis seisus on ala päriselt?

Pärast hiljuti Jaapanis lõppenud pika raja ujumise MMi tundus kõrvaltvaatajatele, et eestlaste tase on kehv. Eesti Päevalehe / Delfi tippajakirjanik Jaan Martinson võttis olukorra lugejatele lihtsalt kokku: on Eneli Jefimova ja teised. Siinkirjutaja üritab vaadata laiemat pilti.