VÄGEV! Rivo Vesik aitas Šveitsi paaril kolmandat korda järjest Euroopa meistriteks tulla

Kuigi võit tuli lõpuks kindlalt, olid nad enne turniiri oma vormis pisut kahelnud. „Seda tunnet on praegu raske sõnadesse panna. Loomulikult tulime Viini taas võidumõtetega, kuid tundsime end pärast paari viimast turniiri pisut ebakindlalt,“ tõdes Hüberli Euroopa võrkpalliliidu vahendusel. „Sel nädalal leidsime taas oma rütmi. Siin on alati eriline mängida ning veel erilisem võita. Atmosfäär on alati imeline ja meile väga meeldib siin mängida. Ma ei usu, et oleksime saanud sellele [turniirile] paremini punkti panna,“ lisas ta.

Brunner on samuti saavutatu üle väga õnnelik ning ta kiitis matši järel ka vastaseid. „Finaalid on alati rasked. Teadsime, et hispaanlannad tulid siia matši, et anda endast kõik. Neil on väga andekas noor tiim ja nad mängisid EMil suurepäraselt. Olime nendega varem ka mänginud ning teadsime, et tuleb raske matš. Olen õnnelik, et suutsime Viinis võita. See on eriline, sest triumfeerisime siin Donauinselil, kuid atmosfäär on Viinis alati eriline, olenemata sellest, missuguse turniiriga tegu on,“ lausus šveitslanna.