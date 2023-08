Terviseameti soovitus enne Ironmani: järvevett ei tohi alla neelata ja pärast ujumist tuleb ennast puhta veega üle pesta

Ironman triatloni Euroopa meistrivõistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul võeti täna järvest kaks proovi, millest selgus, et sinivetikas pole kuhugi kadunud. „Paraku on sinivetikad vees, aga õnneks ei sisalda need nii suures koguses toksilisi aineid, mis võiksid sportlastele ohtlikud olla,“ sõnas korraldaja.