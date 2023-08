E-SPORT EESTIS | Juba homme saab taaskord oskuseid näidata kaklusmängudes „Street Fighter 6“ ja „Tekken 7“

Kaklusmängude e-sport on maailmas populaarne meelelahutuse vorm, mis on endiselt alles hoogu kogumas. Videogamers.eu (VGE) meeskond on erinevaid võistluseid läbi Balti riikide korraldanud juba tosin aastat, kuid alates koroonaviiruse levikust pole enam vana hoogu olnud. Nüüd koostöös kino Artisega tuuakse lõbusad kaklusmängud taas suurele ekraanile ja seda ühel õhtul iga kahe kuu tagant.

Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad ainult kaasa elada või lihtsalt proovida teiste mängijate vastu oma oskuseid proovile panna. Mängitakse Playstation 5 konsoolidel ja monitoridel. Turniirist tuleb ka ülekanne Twitchi vahendusel inglise keeles. Auhinnad on välja pannud Capcom, Gamestar.ee, kino Artis ja Videogamers.eu.

Parimatele „Street Fighter 6“ mängijatele on ilusad karikad, kuid mitte ainult. Foto : Videogamers.eu

Võrreldes esimese sellise üritusega on toimunud paar olulist muudatust. Tegevus kolib väikesest saalist suurde saali ning kolme mängu asemel on ainult. Mõlemal mängul on koheselt kaks ekraani korraga, et kiirendada turniiri toimumist ning suurele ekraanile ei jää ainult „Street Fighter 6“.

Eelmine kord oli omajagu üllatusi parimate hulgas, siis kuidas läheb sellel korral? See selgub juba homme õhtul.

„Street Fighter 6“ on Capcomi toodetud kaklusmängu põhiseeria kuues osa, mis ilmus alles 02. juunil 2023. Seega juba nädal aega hiljem teeme esimesed jõuproovid, et süües kasvaks isu.

„Tekken 7“ on Bandai Namco toodetud maailma kõige keerulisema kaklusmängu tiitlit kandev hetkel veel viimane väljalase, mis on Eestis kohustuslik e-spordi osa. Ustava kommuuni esindajad väsimatult harjutavad, seega Tekkenist on saanud üks vähesed kaklusmänge, kus võitjat pole enam nii kerge ennustada.