Haavatud Eesti pani koondisesuve alustuseks Ungari kindlalt paika

Arvestades seda, kui palju murelikke signaale on korvpallikoondisest viimasel ajal tulnud, siis annab nii suur ja turvaline võit meeskonnale kindlasti paraja annuse enesekindlust. Maik-Kalev Kotsari ja Siim-Sander Vene eemalejäämised on juba vanad uudised, aga mängueelsel päeval selgus, et koondisesuve jätavad vahele ka Kerr Kriisa ja Rauno Nurger. Põhimeestest jätsid Ungarisse reisimata Matthias Tass ja Henri Drell.