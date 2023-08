Eesti sai võõral väljakul Tšehhilt kindla kaotuse

Kolmandas geimis oli Eesti viimane edu seisul 6 : 5, seejärel tegi Tšehhi 8 : 1 vahespurdi ning sealt alates hoidsid turvalist vahet ning said võidu skooriga 25 : 18.

Eesti jaoks oli tulemusest olulisem see, et taas said mängida mitmed vigastustest paranenud mehed nagu Robert Täht ja Renee Teppan ning pikema pausi järel on tagasi ka Oliver Venno.