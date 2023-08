Profielust unistav üllatusliider magas rahulikult, ainsana USAs tuuritav Tamm tunnetab võidukohustust

18aastane Mõts ütles, et magas öösel rahulikult ega närvitsenud ülearu sellepärast, et pidi täna minema rajale liidrina. „Suhtusin selliselt, et see on alles esimene päev neljast ning enamus võistlusest on ees. Mul on hea algus ja siit on hea edasi minna. Ei hakanud väga üle mõtlema,“ arutles ta.