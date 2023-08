OTSEBLOGI | Rovanperä sai juba neljanda katsevõidu järjest, kuid pole ise üldse rahul

Nüüd rääkis katkestamisest ka Tänak: „Tundub, et sõitsime väga kiirel lõigul vastu kivi või midagi. Põhja alt vaadates näen, et starter on katki. Mootorist on õli välja voolanud ning see on selgelt katki. Meil oli metsas ka kriitiline hetk, tuli tekkis kohe. Lootsime, et elektrimootoriga sõites jahtub auto maha. Sõitsime nii palju, kui see lubas, kuid vedas, et meil oli kaks tulekustutit kaasas.“