OTSEBLOGI | Kuidas alustab Tänak Soome rallit? Kas Rovanperä jätkab katsevõitude seeriat?

Tänakul on etapil kaitsta eelmise aasta võit, kuid eestlane on enne rallit korduvalt tunnistanud, et esikohta on tänavu keeruline loota. Rally Estonial ülivõimsa esituse teinud Kalle Rovanperä peab enda võidušansse samuti pigem tagasihoidlikeks, sest ta läheb avapäeval rajale esimesena.