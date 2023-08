VIDEO | Tänak testikatsel: „Mida pe**** toimub?! Auto elab juba omaenda elu.“

Üle mitme aasta taas MM-rallil sõitjana osalev Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala sai parimal läbimisel kirja aja 2.01,7 ning oli sellega üheksas. „Suurepärane on tagasi [rajal] olla. Olen seda nädalat saanud väga nautida. Fantastiline tunne on autos olla: kõik hüpped on väga head. Olin katse stardis pisut pabinas, aga nüüd on kõik hästi,“ ütles soomlane esimese läbimise järel.