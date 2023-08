Tänak läheb Soome rallile mullust võitu kaitsma: selleks peab kõik olema ideaalne

Kodusel Rally Estonial kustusid Tänaku võiduvõimalused mäletatavasti juba enne selle algust, kui testikatse ajal mootori vahetamise pärast tuli leppida viieminutilise ajakaristusega. Samas tunnistas lõpuks kaheksanda kohaga leppinud eestlane, et kiirust poleks Kalle Rovanperä vastu jagunud niikuinii. Ta kardab, et olukord võib olla sarnane sel nädalavahetusel Soome rllil.

„Praegu on kiiruste vahe [Toyota ja Hyundaiga] üsna suur ning eelmisel aastal oli mõistagi olukord teistsugune,“ sõnas Tänak portaalile Motorsport.com.

„Soomes peab olema kõik ideaalne, et tempos püsida. Kindlasti üritame, kuid kahjuks ei saa me praegu sooritusvõimet kuigi palju parandada. Aga ise teeme kõik, milleks suutelised oleme, ning eks ole näha, kui kaugele välja jõuame,“ jätkas ta.

Kui Tänak eelmisel aastal Soomes triumfeeris, oli ta mäletatavasti Hyundai piloot. Paljude silmis on see isegi tema karjääri parim võit. 2019. aasta maailmameister ise arvab, et sarnase vägiteo kordamine tänavu on äärmiselt raske. „Mullu oli olukord täiesti teistsugune, sest siis sõitsime seal nende autodega esimest korda ning avastamist oli kõvasti,“ selgitas ta portaalile DirtFish.

„Olen kindel, et tänavu on Hyundai oma nõrkade külgede kallal tööd teinud ning samuti ka Toyota. Seega nemad teavad, mis neid ees ootab. Olen üsna kindel, et seekord on asjad teistmoodi.“

Soome ralli algab neljapäeval, õhtul kell 19.05 antakse start esimesele kiiruskatsele.