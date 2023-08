„MOTOORNE RAHUTUS“ | Belgia Grand Prix 2023: lõpuks ometi suvevaheaeg (ja Verstappen võitis ikka)

Belgia Grand Prix'le kohaselt kujunes nädalavahetuse põhiteemaks ilm. Kuna tegemist oli sprindietapiga, kus vabatreeninguid üksainus, mõjutasid Spale tüüpilised hoovihmad seekord võistluse käiku märksa rohkem kui tavaliselt. Max Verstappen muidugi võitis, nii sprindi kui ka Grand Prix', aga mõlemad võidusõidud olid sündmusterohked. Isegi kvalifikatsioonid olid. Sprindis lõpetasid Verstappeni järel esikolmikus sõitjad, kellest üks polnud sinna kunagi jõudnud ja teine suutis sama viimati 2021. aastal. Ning isegi GP autasustamisel seisid Verstappeni kõrval piloodid, kellele see oli üle tüki aja esimene visiit pjedestaalile. Rajaäärsetest uudistest aga pälvisid kõige enam tähelepanu need, mis puudutasid üht siniste autodega võistkonda – see on paari nädalaga jäänud ilma viiest tippjuhist. Head kuulamist ja suve jätku!