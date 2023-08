Vorm on tõusuteel: Kanepi teenis viimaste kuude parima võidu

Kanepi teenis 72 minutilise kohtumise jooksul viis murdepalli ja realiseeris need kõik. Lisaks lõi ta kolm ässa ja tegi kaks topeltviga.

Eesti esireketi jaoks oli tegu tähelepanuväärse võiduga, sest viimasel ajal pole tema käsi kuigi hästi käinud, aga tundub, et nüüd on vormikõver taas suunaga ülespoole. Hiljuti võitis Kanepi Amstelveenis 60 000 dollarilise auhinnafondiga ITF-turniiri, eelmisel nädalal mängis ta Hamburgis WTA 250 turniiri, kus kaotas teises ringis Bernarda Perale (WTA 56.) 6 : 7 (6), 1 : 6. Aprillist juunini tulid aga Kanepil sisse kaotused maailma 276., 122., 211. ja 318. reketitele.

Kanepi polnud Stefaniniga kunagi varem mängida, küll aga on temast head mälestused äsja karjääri lõpetanud Anett Kontaveidil. Nimelt kohtusid Kontaveit ja Stefanini omavahel Wimbledoni turniiri avaringis ja seal jäi peale eestlanna seisuga 6 : 4, 6 : 4.

Ootamatult on turniir lõppenud kõrgeima paigutusega Marie Bouzkova (WTA 39.) jaoks, kes alistus maailma 122. reketile Jaqueline Cristianile 4 : 6, 6 : 4, 4 : 6. Ka Bouzkovaga on Kontaveidil värsked mälestused, sest just tšehhitari vastu sai tema üksikmängija karjäär Wimbledonis lõpu.