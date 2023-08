Jürgen Klopp viitas detailile, mille tõttu võib Saudi Araabia raha Euroopa klubides veelgi suurema kaose tekitada

Saudid on üksikuid nimekaid mängumehi enda liigasse toonud ka varem, ent esimene märgiline samm oli mullu sügisel, mil palgati Cristiano Ronaldo. Tänavu suvel on aga mull pauguga lõhkenud - järjest on tee Araabiasse ette võtnud näiteks valitsev maailma parim jalgpallur Karim Benzema, 2018. aasta maailmameister N'Golo Kante, Chelsea tugitalad Edouard Mendy ja Kalidou Koulibaly, Liverpooli kapten Jordan Henderson, meeskonna üks olulisimaid lülisid Fabinho ning ründaja Roberto Firmino. Lisaks veel rohkem või vähem tuntud nimesid.

Kui Firminol oli Liverpooliga leping läbi ja ta oli oma otsustes vaba, siis tegelikult polnud Kloppil plaanis Hendersonist ja Fabinhost loobuda. Saudid tegid lihtsalt klubile ja mängijale nii head pakkumised, millest oli võimatu keelduda. Just saudide raha ongi see, mis on maailma jalgpalliturul kaose tekitanud.

„Tohutult,“ vastas Klopp küsimusele, kui palju Saudi Araabia raha on jalgpalli mõjutanud. „Kõige halvem on selle juures, et Saudi Araabia üleminekuaken on kolm nädalat kauem lahti kui Euroopas. UEFA või FIFA peab mingisuguse lahenduse leidma, aga praegu ma ei kujuta ette, mis saama hakkab.“

Põhimõtteliselt viitas Klopp otseselt stsenaariumile, kus septembri alguses hakkavad Saudi Araabia klubid meelitama rahapakkidega Euroopa klubide mängijaid. Liverpoolil ega kellelgii teisel pole aga enam võimalik neile asendusi otsida, sest Euroopas läheb aken 1. septembril kinni, Saudi Araabias on see aga avatud 20. septembrini.