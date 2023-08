Coe õrritas kergejõustikufänne: 2026. aastast alustab täiesti uus võistluste formaat

Kergejõustiku reformimisest on viimasel ajal palju räägitud. Oma variandi käis hiljuti välja legendaarne Michael Johnson, mis just kuigi positiivset vastukaja pole saanud. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Lord Sebastian Coe avaldas aga, et 2026. aastast on tulekul midagi uut.