20aastaselt 8000 punkti kogunud Eesti tulevikulootus: ma ei välistaks järgmisel suvel isegi olümpianormi täitmist!

Eesti mitmevõistlus õitseb kui püsilill. Meil on koguni kaheksa 8000 punkti kümnevõistlejat ning sel aastal on 8400 piiri alistanud Karel Tilga ja Johannes Erm. Mullu napsas väli-EMil pronksi Janek Õiglane ja tänavu sise-EMil Risto Lillemets. Olukorra muudab aga eriti rõõmsaks tõsiasi, et tagalast tõusis vägevalt esile tohutu arenguvaruga Rasmus Roosleht.