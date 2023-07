Eesti kergejõustikukoondisel on MMil mitu trumpässa! Kas nendest piisab medali võitmiseks?

Nädalavahetusel Tallinnas toimunud Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel said vastuse mitu kõditavat küsimust, kuid mõned on veel vastuseta. 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi näitas, et tal on 19. augustil Ungari pealinnas Budapestis algaval MMil võimalik taas finaali murda ja kümnevõistleja Johannes Erm võib täieliku õnnestumise korral sekkuda suurde mängu.