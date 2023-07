M-Sport on pettumusest üle saanud. Tänak: „Soome ralli on palju nõudlikum kui Eesti.“

Ott on Soome ralli võitnud kolmel eelmisel korral. Tal on seljataga täispikk testipäev ja ma tean, et ta on Soomes täielikult keskendunud käimasolevale ülesandele.“

Nii Millener kui ka Loubet on veendunud, et see oli MM-ralliks hea ettevalmistus. „See on kolme nädala jooksul kolmas ralli – on olnud tihe juulikuu!“ rääkis prantslane. „Aga olen saanud palju sõiduaega ja arvan, et oleme Soome ralliks hästi valmis. Sõitsime nädalavahetusel Tamperes väga rasketes tingimustes. Eesmärk on sõita Soome MM-rallil paremini kui Eestis, püsida paremini Oti tempos ja jätkata arengut.“