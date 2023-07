Kaaberma solvas Lehist ja Novosjolovit avalikult, tandem andis vastulöögi

Kes ei mäleta, siis Eesti kaotas neljapäeval kaheksandikfinaalis Hongkongile ja sai lõpuks üheksanda koha. See tegi Pariisi olümpiamängudele kvalifitseerumise oluliselt raskemaks.

„Ma ei tahaks kedagi välja tuua, kuid Lehise vehklemine pole enam vehklemise moodi,“ ohkas Kaaberma laupäeva õhtul Delfis avaldunud artiklis. „Saan aru, kui vorm on kehv, aga kui sa üldse ei tea, mida rajal teed... Ma ei mõista, kuidas saab üliandeka sportlase sellisesse seisu viia.“

Lehis on šokeeritud

Viimane lause oli ilmne torge Lehise treeneri Nikolai Novosjolovi suunas. Kaaberma sõnavõtt ärritas tandemit ning mõlemad andsid pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias vastulöögi.

„Eile ilmunud ajakirjanik Martinsoni artikkel ja Eesti naiskonna peatreener Kaido Kaaberma kommentaarid on pehmelt öeldes šokeerivad,“ kirjutas Lehis. Samas olles selle inimese käitumist ja tegusid näinud aastaid, ei tohiks olla. See artikkel ja tema kommentaarid, mida ma sealt lugesin... Ma olen pehmelt öeldes üllatunud, et minu enda koondise peatreener üldse lubab endale selliseid kommentaare avalikult jagada.

Mina olen esimene inimene, kes tõstab käed üles ja ütleb, et vehklesin väga kehvasti. Mul ei ole selleks vaja ühtegi inimest, kes mulle peab seda ütlema ja seda veel läbi ajakirjanduse. Kui peatreener mind võistkonda ei soovi, siis äkki tuleks ja ütleks seda mulle? Mitte ei läheks meediasse solvama mind ja minu treenerit? Jah, ma vehklesin kehvasti. Jah, minu tagasitulek on ideaalsest väga kaugel. Jah, me teeme tööd selle nimel, et tulla järgmisel hooajal tagasi ja olla tugevamad, tugevamad kui varemgi. Ja siis tuleb suur AGA…

AGA äkki tuleks mõelda ka sellele, et ma saan oma vormi ja enesekindluse tagasi. Kuidas peaksin ma edaspidi selle inimesega koostööd tegema? Ma ei teeks väljagi kui öeldaks, et jah, Lehis tegi kehvasti. Absoluutselt nõus, aga kas on vaja muutuda labaseks? Kui meie neljas liige MMil oli nii heas vormis, mida ta oligi, siis miks ei tehtud otsustavas matšis vahetust? Kas sportlased peavad ise vahetustega tegelema? Kes peaks panema paika võistkonna taktika? Kas võistkonna ettevalmistamine tähendab Whatsappi grupis asjaosalistele kirjutamist, et vaadake Youtube's Hongkongi matši ja koosolek on kell 17? Koosolek kestvuseks 10 minutit…