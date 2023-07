Püha Lehm kogub jõudu, et täita kahe mehe olümpiaunistus. Paadi pesamuna: „Neli aastat tagasi ma isegi ei mõelnud, et võin istuda selle suure mehega neljases.“

„Ei möödu päevagi, kui ma ei mõtle kvalifikatsioonist ja mis saab siis, kui kvalifitseerume,“ rääkis Johann Poolak, üks kahest neljapaadi noorest.

Tõsi, 26aastane Poolak rändas kaks suve tagasi ka palavasse Tokyosse, aga varumehena. „Tuttavad teadsid, et käisin, aga suurde pilti ei saanud,“ nentis ta muiates. „See oleks juba äge, kui saaks oma nime piletile ja põhivõistlusel võistlemine oleks kindlasti emotsiooni mõttes uhkem kui varumehe võistlus ilma publikuta.“

Ajasime laupäeva õhtupoolikul Viljandis neljapaadimeeste ja treener Veikko Sinisaloga juttu, et uurida, milline on olukord viis nädalat enne MMi algust. Mis on hästi ja mida on vaja timmida? Kas tänavu üldse oligi mingi konkurents neljapaati? Kas see on probleem, et toetume jätkuvalt viiendat elukümmet käivatele vanameistritele?