OTSE | Rasmus Mägi teeb MMi peaproovi. Kas Budapesti tagab pääsu ka Pihela?

Mäletatavasti tegi Mägi mullu kodustel meistrivõistlustel kaasa siledal 400 meetri distantsil, kus püstitas suurepärase Eesti rekordi 45,35. Tänavu teeb tartlane kaasa oma põhialal 400 meetri tõkkejooksus, kus see on talle sel aastal kolmandaks stardiks. Budapesti MM-norm on välejalal juba täidetud, kuid sihikul võiks olla hooaja tippmargi 48,63 parandamine.