OTSE JA GALERII | Rasmus Mägi triumfeeris elu teise ajaga, Lillemets sai teivashüppes nulli

Kuue ala järel juhib Erm 5278 punktiga (rekordiseeria 8445, –167), järgneb Lillemets 5000 silmaga (8156; –32). Hausenberg langes kolmandaks, tal on koos 4992 punkti. Rosenberg jätkab 4923 silmaga (8299; –211) neljandana.

Seitsme ala järel juhib Erm 6060 punktiga (–116), järgneb Lillemets, kel on koos 5802 silma (+42). Rosenberg tõusis kolmandaks (5708; –273), Hausenberg langes neljandaks (5604).

Mäletatavasti tegi Mägi mullu kodustel meistrivõistlustel kaasa siledal 400 meetri distantsil, kus püstitas suurepärase Eesti rekordi 45,35. Tänavu teeb tartlane kaasa oma põhialal 400 meetri tõkkejooksus, kus see on talle sel aastal kolmandaks stardiks. Budapesti MM-norm on välejalal juba täidetud, kuid sihikul võiks olla hooaja tippmargi 48,63 parandamine.