Teivashüppe olümpiarekordi omanikku ähvardab pikk võistluskeeld

Otsust selgitavas avalduses teatas AIU: „Sportlane on andnud kaks uriiniproovi, mille ajaline vahe on rohkem kui kolm nädalat. Mõlema analüüs näitas EPO olemasolu. See tõendab selgelt, et sportlane on kasutanud korduvalt keelatud ainet ja tingib võistluskeelu pikendamise.“