Verstappen võttis rutiinse vihmavõidu, enim rõõmustas Oscar "poodium on poodium" Piastri

Kui Verstappenilt pärast tänast lühivõistlust uuriti, kas Piastri selja taga sõitmine andis homseks põhistardiks olusid ja lähtekohta (Verstappen peab alustama käigukangi vahetuse tõttu kuuendalt positsioonilt) arvestades uut tarkust, teatas ta tüünelt: „Ei usu. Oluline on esimestes kurvides pahandusi vältida. Kui see õnnestub, siis tean, et meil on piisavalt kiire auto.“