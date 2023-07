Jukka Toijala kiitis sportlaste perest tulevat koondise debütanti, kes jõudis juba väikse poisina meistriliiga pingile

Kuuba on pärit sportlikust perest. Tema isa Silver on Võru korvpallilegend, kes tüüris omad isegi meistriliigasse. Õde Kristin aga ei tohiks vajada spordisõpradele pikemat tutvustust. Igaks juhuks käime üle, et tegu on Eesti parima sulgpalluriga, kes pääses ka Tokyo olümpiale.