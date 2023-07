OTSE | Mitu eestlast pääsevad kergejõustiku MMile?

Naiste sprindis on küsimärk Õilme Võro kohal. Tänavu 100 meetris isikliku tippmargi 11,42-le viinud tartlanna pole pärast juuni lõpus võistkondlikul EMil tekkinud jalavigastust võistelnud ja ka tema treeningud on olnud lünklikud. Samas on siiani teravalt esinenud Ann Marii Kivikas, kes pääses U23 EMil nii 100 kui ka 200 meetri jooksus poolfinaali.