OTSE JA GALERII | Suumann püstitas finaalis võimsa isikliku rekordi!

Noorsooklassi EMi järel andis Tugi õlale pisut puhkust. „Koledad visked on väga ohtlikud. Pärast selliseid võistlusi on õlg alati valus. Tuleviku ja tervise mõttes ei ole selliste katsete tegemine üldse hea,“ sedastas 21aastane sportlane.

Kas trennis lendas oda paremini kui Eesti meistrivõistlustel? „Ei lennanud,“ kõlas Tugi aus vastus. „Ma ütleks, et viimati lendas hästi lõunalaagris. Kuid ei ütle, et trennitulemus kajastub kuidagi võistlustel. Mul on varemgi nii olnud, et trenn on kehv, aga võistlustel suudan hästi visata.“