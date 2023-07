OTSE JA GALERII | Hausenberg edestab napilt Ermi, Õiglane katkestas

Hea võimalus on MMile saada ka kõrgushüppajal Elisabeth Pihelal, kes kuulub kõnealuses pingereas samuti 36 hulka. Šanss on samuti Karmen Bruusil, ent tema peab sihile jõudmiseks oma hooaja tippmargile 1.83 lisama mitu sentimeetrit.

Teivashüppes on napilt joone all Marleen Mülla, kellel tuleb Budapesti lennukile pääsemiseks ilmselt hüpata vähemalt 4.30.

Teoreetiliselt on võimalik MMile murda ka sprinter Karl Erik Nazarovil, kuid eesmärgi täitmiseks peab ta 100 meetri jooksus purustama endale kuuluva Eesti rekordi 10,18!

Naiste sprindis on küsimärk Õilme Võro kohal. Tänavu 100 meetris isikliku tippmargi 11,42-le viinud tartlanna pole pärast juuni lõpus võistkondlikul EMil tekkinud jalavigastust võistelnud ja ka tema treeningud on olnud lünklikud. Samas on siiani teravalt esinenud Ann Marii Kivikas, kes pääses U23 EMil nii 100 kui ka 200 meetri jooksus poolfinaali.