OTSE JA GALERII | Eesti meistrivõistluste avapäeval särasid Suumann ja Erm, Õiglane sai vigastada, kuid loodab MMile jõuda

Risto Lillemets. Foto : Robin Roots

Natuke pärast kuulitõuke lõppu teatati staadionil, et Õiglane katkestas võistluse. Mullu Müncheni EMil pronksi võitnud kümnevõistleja tõdes Õhtulehele, et oli teinud esmaspäeval reie tagumise rühma lihasele liiga ega suutnud võistluseks täielikult taastuda. „Jooksin meetrist sisuliselt ainult esimesed 50, mille kohta oli aeg väga korralik. Ja kaugushüppes sellises seisus 7.35 hüpata on ka suurepärane. Kuid kuulitõukes on oluline plahvatuslikkus ning vigastus ei lubanud seal normaalset tulemust saavutada. Sain kohe pärast seda aru, et enam edasi võistelda pole mõtet,“ sõnas Õiglane.

Ta lisas, et otsustas kümnevõistluse katkestada seetõttu, et mitte muuta tekkinud olukorda hullemaks. 29aastane sportlane loodab siiski pääseda MMile – kümnevõistluse avapäev on seal kavas 25. augustil. Ta kinnitas, et enne vigastust sai teha hooajaks hea ettevalmistuse ning usub, et suudab tiitlivõistluseks ära taastuda. „Ma ei mäleta, millal sain viimati treenida nii hästi kui viimasel kahel kuul.“

Üksikaladest on Õiglane teinud tänavu veel kettaheidet, kus sai juuli alguses kirja 43.89, ja 110 m tõkkejooksu, kus kordas 20. juulil Tartus isiklikku rekordit 14,33. Ta usub, et nende alade, kus pole jõudnud sel hooajal veel võistlustel end proovile panna, ei tasu muretseda. „Ootan tegelikult 400 meetri jooksu kõige rohkem, tahtsin seda väga teha ka siin. Olen teinud jooksualadel – ka 1500 m distantsil – edasimineku. Teivashüppes olen trennis ületanud viis meetrit – see on tulemus, millest võistlustel piisaks.“

Õiglane ütles ka, et on nüüdseks olukorraga leppinud ega pole üleliia pettunud, et ei saanud Eesti meistrivõistlustel kümnevõistlust lõpuni teha.

Kümnevõistluse kõrgushüppes teenis 2.04ga alavõidu Johannes Erm. Rosenbergile läks kirja 2.01, Andreas Hantson ja Lillemets ületasid 1.98. Hausenberg piirdus 1.89ga, mille ületas viimasel katsel.

Johannes Erm võitis 400 meetri jooksu isikliku rekordiga. Foto : Robin Roots