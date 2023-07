OTSE JA GALERII | Eesti meistrivõistluste avapäeval särasid Suumann ja Erm

„Mulle öeldi, et viis-kuus inimest langeb ees ära. Iial ei tea, kes vigastusega välja kukuvad. Hoian silma peal, äkki ikka saan. Samas tahan võistelda, sest hoog on nii hea, tuleb see hooaeg võimalikult pikaks venitada.“

Verlin oli sama õnnelik kui Suumann. „Talvel tuli korraks vigastusepaus sisse ja mõned kõhklused vahepeal olid, kuid ma ütleks, et kõik suvised jooksud on olnud head. Eestikatel saavutatud 13,17 on imeline aeg. Rääkisin poodiumil Dianale, et ma pole kunagi hõbemedali üle nii õnnelik olnud. Tulemus on minu jaoks ikkagi olulisem,“ arutles Liivi Eeriku kasvandik.