DRAAMA LAHENES: ROK kutsus vene vehkleja protesti tõttu diskvalifitseeritud ukrainlanna olümpiale

Kuivõrd rahvusvaheline olümpiakomitee teatas sel nädalal, et Venemaa ja Valgevene sportlastel pole asja järgmise aasta olümpiamängudele võttis Ukraina spordiministeerium vastu otsuse, et nende sportlased võivad rahvusvahelistel võistlustel venelastele vastu astuda.

Avapaugu saigi enda kanda just Harlan, kes võitis Milanos espadroni individuaalturniiri avaringis Anna Smirnovat seisuga 15 : 7. Pärast matši keeldus Harlan kätlemisest, mispeale Smirnova nõudis austust, keeldus vehklemisrajalt lahkumast ja esitas ametlikul protesti. Saaga kestis ligemale tund aega ja kulmineerus Harlani diskvalifitseerimisega, sest vehklemisreeglite kohaselt on kätlemine kohustuslik.

Seejuures teatas Harlan pärast võistlust, et rahvusvahelise alaliidu president Emmanuel Katsiadakis oli talle isiklikult lubanud, et kätlemise asemel kõlbab ka mõõgaotste puudutamine. „Arvasin, et tema sõnast piisab, aga ilmselgelt mitte.“