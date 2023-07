Juventus visati eurosarjast välja

Tänast UEFA otsust klubi aktsepteerib ega kavatse seda edasi kaevata. „Tunneme selle pärast kahetsust. Me pole nõus, kuidas on seda tõlgendatud ning oleme jätkuvalt täiesti veendunud, et meie tegevused on olnud seaduspärased ning argumendid põhjendatud. Kuid oleme otsustanud seda otsust mitte edasi kaevata, sest selle tulemustes ja ajastuses ei saa olla kindel. See seaks omakorda kahtluse alla meie osaluse meistrite liigas hooajal 2024/25,“ ütles Juventuse president Gianluca Ferrero BBC vahendusel.