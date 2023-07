Rally Estonial jõudemonstratsiooni teinud Rovanperä kardab, et kodurallil on keerulisem võita

Eelmisel nädalal Rally Estonial ülivõimsa võidu saanud Rovanperä kardab, et koduetapil pole avapäeval esimesena rajale minnes esikoha saavutamine nii lihtne. Noor soomlane teab ka, et viis rallit enne lõppu tuleb tal mõelda ka üldseisule – hetkel on edu lähima jälitaja, tiimikaaslase Evansi ees 55 punkti.

„Meie kodurallil on alati tunne natuke teistsugune. Eriti arvestades, et see toimub meie kodulinnas. Põnevust on alati rohkem ning fännid toetavad meid seal meeletult, seega tahan anda endast parima, et võita, kui see on võimalik. Samas peame olema MM-sarja silmas pidades nutikad ning kindlasti ei taha me mängida maha edu, mille oleme loonud. Soomes esimesena rajale minnes pole kunagi lihtne tagantpoolt tulevate sõitjatega sama kiiresti sõita ega hiljem vahet tagasi teha. Näiteks mullu kaotasime reedel ligi 20 sekundit ning võitsime terve ülejäänud ralliga tagasi 15 sekundit. Kuid saame näha, mida suudame tänavu teha,“ sõnas Rovanperä oma tiimi pressiteate vahendusel.

Mullu võitis Soome ralli mäletatavasti toona Hyundai meeskonnas sõitnud Ott Tänak, kes edestas lõpuks Rovanperät 6,8 sekundiga.

Latvala osales viimati MM-rallil sõitjana 2020. aastal Rootsis, kus katkestas. Tunamulluse aasta algusest on ta olnud Toyota meeskonna pealik ning nüüd avaneb tal võimalus end pika pausi järel taas sõitjana proovile panna – eesmärk on kihutamist lihtsalt nautida.

„Soome ralli on meeskonnale alati eriliseks sündmuseks. Mulle on see tänavu isegi tõeliselt eriline, sest kihutan ise MM-etapil. Sõitjana on mu esimeseks ja kõige tähtsamaks eesmärgiks nautida seda kogemust. Meeskonna eesmärk on võita, nagu alati. Kallel on seal valitseva maailmameistri ja MM-sarja liidrina fantastiline toetus ning võit Eestis andis neile kõvasti hoogu juurde. Arvan, et Soome ralli võib osutuda suuremaks katsumuseks. Kalle pole varem Myhinpää kiiruskatsel sõitnud. Elfyn teab, mis on võiduks vajalik, ja loodame, et ta suudab selle nimel taas võidelda. Ootame rallilt tasavägist võitlust ning meeskond on näinud sel nädalal testimisel kõvasti vaeva, et anda meie sõitjatele võimalikult hea auto,“ sõnas 38aastane Latvala.

Mullu Soomes neljanda koha saanud Evans ihkab tänavu taas kõrgesse mängu sekkuda. „Soome ralli on kahtlemata hooaja tipphetk, seda nii kohalikele sõitjatele kui ka mulle endale. Naudin seda etappi alati ning ootan seda põnevusega. Kuskil mujal ei teki sellist tunnet nagu Soome ralliteedel. Ma ei jäänud Eestis täielikult rahule, kuid Soomes pole ralli päris samasugune ning seal on vaja ka natuke teistsugust seadistust. Testime Soomes sel nädalal, mis annab meile hea võimaluse valmistumiseks ning tahame olla kindlad, et alustame rallit õige seadistusega, mis on ülioluline,“ lausus waleslane.