Eesti meister Rasmus Metsamaa kettagolfist: „Sa pead olema vaba ja voolav.“

EMi korraldaja Matthias Vutt rääkis, et võistlustulle on asumas 180 mängijat 27 erinevast riigist. Kõige suurema koondisega tulevad kohale soomlased, kellele järgnevad Eesti kettagolfarid 20 mängijaga. Kategooriad on jaotatud neljaks: avatud mehed, naised, mees- ja naisjuuniorid. Mängijad peavad kettaid lennutama 18 korvi, mis asetsevad Lauluväljaku territooriumil, alustades Gustav Ernesaksa kujust ja lõpetades laulukaare all.

Eestit esindab EMil ka meie disc golf'i proff Rasmus Metsamaa, kes tutvustas oma treeningplaani, suurvõistluseks valmistumist ja avaldas, et põdes hiljuti puukborrelioosi.