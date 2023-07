Euroliiga klubis kaheksandat hooaega alustav Sander Raieste: sellist varianti paljudel ei teki, eriti välismaalastel

Raieste liitus Baskonia süsteemiga 2016. aastal. Esimestel aastatel esindas ta noormängijana Baskonia duubelmeeskonda, aga juba 2019. aastast on tal taskus Hispaania korvpalluri pass. See on valuuta, mis on aidanud Raiestel võidelda koha eest päikese all. Nüüd alustab ta Baskonias juba kaheksandat hooaega, mis on ka tema praeguse lepingu viimaseks aastaks.