Motoringrajasõitja Hannes Soomer debüteerib absoluutsel tipptasemel

Varem kihutas 25aastane eestlane aastaid World Supersport MM-sarjas, mis on aste madalam. Nüüd hakkab ta Tšehhis Mosti ringrajal rinda pistma superbike'ide maailma kõige kõvemate ässadega. Soomer, kes keskendub tänavu Saksamaa meistrivõistlustele, istub Mostis Honda CBR1000RR-R ratta selga.

„Ma tean, et pean rattaga kiiresti kohanema, kuid Most on vahva rada ja ma olen väljakutseks valmis,“ ütles Soomer sarja kodulehel.