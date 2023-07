UCI jahtis Tour de France'il usinalt mehaanilist dopingut, ratturid ei usu, et see on päris probleem

„Oleksin üllatunud, kui keegi proffidest kasutaks [mehaanilist dopingut],“ sõnas belglane Oliver Naesen (Ag2r-Citroën) tänavuse Touri ajal väljaandele Velo. „Ma ei usu, et see on päris probleem.

Ühe etapi võitnud Isreal – Premier Techi rattur Michael Woods sekundeeris: „Ma ei usu, et midagi sellist toimub. Olen optimist. Sama on dopinguga – arvan, et rattasport on üsna puhas. Ma ei oleks üllatunud, kui seda (mehaanilist dopingut) juhtus minevikus, aga tänapäeval… Ma ei tea.