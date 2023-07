Saatuslik testimine Floras tõi nigeerlasele armastuse, pere ja uue kodu

Bahreinis sündinud poeg Johan Matheo elab samuti isa tegemistele kogu hingest kaasa. Foto : erakogu

Kuidas ise kõigi muutustega toime tulid?

Olen juba loomult avatud ja kiire kohanemisvõimega. Ma õppisin uusi keeli, uurisin kohalikku kultuuri ja tavasid ning püüdsin luua uusi sõprussuhteid. Jalgpallurite elukutse nõuab sageli ümberasumist ja elamist välismaal. Seega mina jalgpalluri kaaslasena kohtusin Ganiu meeskondades paljude erinevate inimestega, alustades jaapanlaste ja lõpetades argentiinlastega. Oluline osa muutuste hetkel oli meile mõlemale see, et me olime alati teineteise kõrval toeks. Hoidsin pidevat sidet pereliikmete ja sõpradega läbi interneti avaruste. Minu pere ja sugulased käisid meil nii Küprosel kui ka Bahreinis külas.

Küproselt jõudsite ringiga Eestisse tagasi…

Atanda jõudmine Tulevikku on pikk lugu ja huvitavate juhuste kokkusattumine. Tegelikult ei otsinud me Ganiule Eestis klubi, vaid kohta, kus ta saaks suvekuudel treenida, kui me kahe hooaja vahel mõned nädalad Eestis veedame. Mu ema tunneb Aivar Lillevere abikaasat – hakkasime sealtkaudu vaikselt võimalusi uurima. Kuna Aivar ei teadnud Ganiu taset ja tema ise oli Tuleviku noortetreener, pakkus ta välja, et tulgu ta reedel noortega trenni.

Selsamal reede hommikul läks Ganiu aga Viljandis jõusaali ja kohtas Sander Posti, kes oli sel ajal Tuleviku esindusmeeskonna peatreener. Post uuris talt, kas ta on korvpallur! Peale lühikest vestlust kutsus Post ta esindusmeeskonna treeningutele. Suvel, kui viibisime Eestis, käis Ganiu oma füüsilist vormi hoidmas Tulevikus, talle pakuti kaks korda ka võimalust sõlmida leping, ent esimesel korral polnud see võimalik. Järgmisel, 2021. aastal sai see siiski teoks koroonapandeemia tõttu, mis Sloveenias, kuhu Ganiu oli vahepeal siirdunud, liigahooaja katkestas. Eestisse naasnuna sõlmis ta hooaja algul viljandlastega lepingu.

Millist rolli mängid abikaasa jalgpallurikarjääri toetamisel nii väljakul kui ka väljaspool seda?

Olen Ganiu number üks fänn, Küprosel ja Bahreinis mängides olin igal mängul kohal. Kõige olulisem on toeks olemine. Olen moraalne tugi, eriti hetkedel, kui mäng ei ole läinud soovitult. Samuti olen aidanud teha nii teda tutvustavaid jalgpallivideoid kui sotsiaalmeedia postitusi, samuti olen isegi nii-öelda agendi ametit pidanud. Bahreini meeskonna leidsime tänu minu kirjutatud kirjale ühele Araabia jalgpallimänedžerile.

Kuidas te säilitate tervisliku töö- ja eraelu tasakaalu, arvestades jalgpallurikarjääri nõudlikkust?

Jalgpallurite tööpäevad pole tavalised kaheksatunnised ja ütleks, et selle kõrvalt on siiski lihtsam aega leida kui kontoritöö kõrvalt. Küprosel ja Bahreinis elades, kus olin kodune, oli meil lihtsam. Vabal ajal avastasime linnu ja kohalikke vaatamisväärsusi, käisime randades ning korraldasime kohtumisi sõpradega. Kuid nüüd, olles Eestis tööl, on tasakaalu leidmine keerulisem. Rääkimata sellest, kui Atanda on täiesti teises riigis. Siiski püüame leida kompromisse ja seada realistlikke ootusi, et saavutada sobiv tasakaal.

Meie lähenemine hõlmab tööaja paindlikkust, ühiste plaanide loomist ja toetust nii kolleegidelt kui ka perekonnalt. Olen suhelnud oma tööandjaga, kes on mõistnud meie eripärasid ning aidanud leida lahendusi. Näiteks olen saanud tööaja kohandamist ning võimaluse teha kaugtööd. Kokkuvõttes on tervisliku töö- ja eraelu tasakaalu säilitamine pidev protsess, kus me mõlemad peame pidevalt leidma kompromisse ja suhtlema avatult, et tagada mõlema poole vajaduste täitmine.