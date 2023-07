Kas Eesti epeenaiskonna jaoks on olümpiarong läinud? „Seda on veel vara öelda, aga olukord muutus palju raskemaks.”

Vaadates olümpiale pääsemise karmi süsteemi, tekkis pärast Eesti epeenaiskonna kaotust Hongkongile küsimus: kas 2024. aasta Pariisi mängude rong on meie võistkonna jaoks juba püüdmatus kauguses?

„Ei, seda on veel vara öelda, aga olukord muutus palju raskemaks,“ lausus Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg Õhtulehele. „Võistlusi veel tuleb, kuid MMil antakse topeltpunkte. Teine oluline tegur on reiting, mille alusel me järgmistel võistlustel pääsu eest kaheksa hulka vastaseid saame.“