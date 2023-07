Eestis WRC-karussellile naasnud soomlane: näitasin, et kuulun sellele tasemele

Niisiis polnudki ta varem hübriidtehnoloogiaga võistelnud, sest see lisandus WRC masinatele aastal 2022. Kui mitte arvestada nädal varem toimunud Lõuna-Eesti rallit, mida tema ja Tänak kasutasid testina.

„See masin on kõikidest teistest ralliautodest väga erinev,“ sõnas Suninen väljaandele Autosport. „Sel on väga palju aerodünaamikat, väga jõuline mootor ja hübriid.“

Ta lisas: „Hübriid muudab autojuhtimise aluspõhimõtteid, mida oleme 15 aastat õppinud. Olen rahul, et suutsin kiiresti kohaneda ja õppida, et küündida vajaliku tasemeni. Arvan, et sain hakkama sellega, mida minult oodati.“