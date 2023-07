Dopingukaristuse saanud tipptennisist: „Kas ma olen ohver, keda on vaja, et süsteem saaks normaalselt töötada?“

Ymer pole andnud ühtki positiivset dopinguproovi, vaid polnud 12 kuu jooksul kolm korda dopingukütile kättesaadav. Mehele valmistab eriliselt meelehärmi see, et rahvusvahelise tenniseliidu (ITF) organiseeritud sõltumatu komisjon otsustas keelu tühistada, kuid ITF kaebas asja spordikohtusse (CAS) ja võitis. Nüüd ei tohi Ymer, kes alistas Wimbledoni teises ringis ameeriklase Taylor Fritzi (ATP 9.) tennist mängida enne aastat 2025.

„See oli täielik pettumus,“ kommenteeris Ymer ITFi teguviisi.

Vaidluskoht oli kolmas andmata jäänud proov 2021. aasta novembri alguses. Ta selgitas, mis juhtus, kritiseeris süsteemi ega näe endal mingit süüd.

„Tean faktina, et nii mõnigi teine mängija, kes on jätnud kolm proovi andmata, on pääsenud puhtalt (viimati aastal 2022), kuigi asja sisu on olnud minu omale väga sarnane. Seega – miks olin mina teistsugune?“ päris Ymer.