ARVUSTUS | Esmamuljel kütkestav „ExoPrimal“ jääb pikas perspektiivis igavaks sauruste hävitamise simulatsiooniks

Klasside uuendamine jätab tugevalt soovida. Igal lahingülikonnal saab 16-ne mooduli hulgast valida 3, mis käituvad „ExoPrimali“ puhul kui uuendused. Kahjuks on tegemist järjekordselt vaid tühjade numbritega, kust on igasugune iseloom ja teema puudu. Kas tahad, et sul oleks 50 elupunkti rohkem või liiguksid 10% kiiremini? Olgugi, et mingi valik on mängijale antud, ei anna see mängupildile ega mängu teemale mitte midagi juurde. See on üleüldine probleem viimastel aastatel välja lastud mängudel, et ilusas pakendis ei ole mingit sisu. Mängija valik oma lahingülikonna oskuste uuendamisel peab olema selliselt, et see kajastuks ka mängu mängides, mitte ainult menüüs.

„ExoPrimali“ teiseks suuremaks miinuseks on mängu variandid, sest hetkel on valikuks ainult Training ja Dino Survival. Viimane on lihtsalt suvaliselt genereeritud level, kus mängija(d) peavad aja peale ülesandeid täitma. Ja „ülesandeks“ on pea alati lihtsalt sauruste tapmine ja kumb meeskond kiiremini ülesandeid täidab on võitja. Dino Survival on ka ainuke viis ExoPrimali narratiivis edasi liikuda, kuid nagu arvata võib, siis selliselt kipub mäng ennast kordama. Kuigi suurte masside dinosauruste õhkulaskmine on mingiks ajaks rahuldav tegevus, siis korduvate tasemete läbimängimine muutub siiski päris kiiresti igavaks ja lausa tüütuks. Isegi väsitavaks.

„ExoPrimal“ (2023). Foto : Kaader mängust

Ununeb kiiresti

Mäng on audiovisuaalselt täiesti keskpärane. Siin pole mitte midagi revolutsioonilist ja pigem alla Capcomi tavapärase standardi. Päris tihti rikuvad saurused mängus olevaid füüsikaseaduseid, mis lõhub sellist puhta mängukogemuse illusiooni, on üldine mulje siiski positiive. Muusika teeb oma töö ära, kuid ega tegelikult meelde ei jää, millest on alati kahju.

„ExoPrimal“ on paariks päevaks unikaalne ja lõbus kogemus, kuid pikas perspektiivis jätab tugevalt soovida. Kindlasti on siin midagi iga žanri fännile, kuid ei ole piisavalt fokuseeritud, et hoida mängijat uuesti ja uuesti tagasi tulemas. „ExoPrimal“ jääb üheks nendest mängudest, kus idee jooksis teostusel eest ära ning ajalugu tõenäoliselt mäletab seda kui „see dinosauruste protaali mäng“.