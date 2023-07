Rally Estonia on liiga hea, et kaotada oma koht MM-sarjas

WRCga on järgmiseks hooajaks leping Lätil ning kõik märgid näitavad, et 2024. aastal ja ka edaspidi on kalendris Soome ralli. Kuidas võiks sarja sobituda veel üks kiire kruusaetapp Rally Estonia kujul? Räägitud on variandist pidada Eestis MM-ralli rotatsiooni korras, mis tähendaks, et ühel hooajal oleks see kavas EM-, järgmisel aga MM-sarjas.

Kuid korraldajad Urmo Aava ja Urmas Roosimaa on mõlemad kinnitanud, et selline variant neid ei kõneta ning jõupingutused käivad selle nimel, et Rally Estonia toimuks ka järgmisel aastal MM-etapina.

Neuville: Rally Estonia on võrreldes teiste etappidega olnud täiesti teisel tasemel