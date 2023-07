Transi fänni käest vabandust palunud Volkov visati Nõmme Kaljust välja

Kalju kodulehele ja muudesse kanalitesse ilmus äsja lakooniline teade: „Nõmme Kalju jalgpalliklubi annab teada, et on asjaolude selgumiseni peatanud Aleksandr Volkoviga koostöö ning eemaldanud ta treeningutelt.“

Teatavasti kakles Volkov pealtvaatajana Narva Transi fänni Iljaga ning oli mitme pealtnägija sõnul silmanähtavas joobes. Üks tunnistaja lausus Õhtulehele: „Ta oli purupurjus. Ja minu arvates mitte alko-, vaid narkojoobes. See silmavaade... No täiesti pilves! Kindlasti mingeid aineid tarvitanud. Puhas ime, et ta näoli ei kukkunud. Natuke aega suutis otse kõndida, aga suurema osa teekonnast taarus silmanähtavalt.“

Ehkki esialgu kaitses Volkov end Kalju spordidirektori Argo Arbeiteri sõnul väitega, et teda provotseeriti, siis hiljem on mängumees Õhtulehe andmetel süüd tunnistanud.

Volkoviga rusikavõitlusse sattunud Transi fänn Ilja lausus eile, et Volkov helistas talle, palus vabandust ja et nemad on ära leppinud. Kakelnud mehed on eakaaslased, mõlemad 28aastased.